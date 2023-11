Al San Paolo di Cuneo una nuova panchina rossa, nella giornata contro la violenza sulle donne

In occasione della giornata contro la violenza sulle donne Sabato 25 Novembre il Comitato di Quartiere San Paolo ha adottato una panchina rossa in Piazza Biancani la cui inaugurazione è prevista per il 25 Novembre alle ore 10,30.

Il progetto elaborato all’interno di Laboratorio Donna (gruppo di lavoro coordinato dall’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Cuneo) che consiste nel dipingere di rosso alcune panchine dislocate in città, in ricordo delle donne vittime di femminicidio. Le Panchine rosse vogliono essere un simbolo, emblema del posto occupato da una donna uccisa da un uomo in quanto donna, segno tangibile di una mancanza causata dalla violenza, stimolo a un confronto e a una riflessione sulla violenza e sui cambiamenti culturali necessari per sconfiggerla.