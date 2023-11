Cherasco, gli alberi di carpino cresceranno nel giardino della scuola media e nel plesso di Roreto

Cresceranno nel giardino della scuola media di Cherasco e in quello del plesso della frazione Roreto i tre esemplari di carpino piantati, la mattina di lunedì 20 novembre, dagli studenti della secondaria dell’Istituto comprensivo “Sebastiano Taricco”, dai volontari della sezione braidese di Legambiente e dall’assessore alle politiche ambientali Umberto Ferrondi.

L’iniziativa fa seguito all’adesione dell’ente locale al progetto europeo Life Terra: si tratta della prima tappa nel percorso di sensibilizzazione ecologica intrapreso dall’Amministrazione comunale, che culminerà, venerdì 24 novembre, con la Festa degli alberi, nel capoluogo.

Avviato nel luglio del 2020 e finanziato con fondi dell’Unione europea per ambiente e clima, il programma Life Terra coinvolge 15 organizzazioni del terzo settore in otto nazioni del Vecchio continente. Obiettivo dell’iniziativa piantare, negli stati aderenti, 500 milioni di alberi: in Italia si prevedono più di 9 milioni di piantumazioni, anche con l’aiuto di enti pubblici. Una volta messi a dimora, gli esemplari potranno essere monitorati nel loro percorso di crescita, contribuendo a sequestrare parte dell’anidride carbonica oggi dispersa nell’atmosfera.

Commenta l’assessore Umberto Ferrondi: «Il nostro impegno in progetti come questo è finalizzato a fornire alle nuove generazioni gli strumenti per comprendere l’importanza dell’ambiente e di politiche che possano tutelarlo. Piantare un albero e accudirlo è un modo per dare un esempio concreto di cura della natura. In qualità di amministratori ringraziamo, per la disponibilità, il dirigente scolastico Alberto Galvagno e la presidentessa del circolo braidese di Legambiente Nadia Virtuoso»