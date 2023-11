L'omaggio di Miss Italia a Giulia Cecchettin: “Combatterò per te e per tutte noi donne”

“Cara Giulia riposa in pace.Ti sono vicina con il cuore. Combatterò per te e per tutte noi donne. Un abbraccio. Francesca”. È il contenuto del biglietto che Miss Italia ha voluto lasciare, insieme ad un mazzo di fiori, davanti alla casa di Giulia Cecchettin, la studentessa tragicamente assassinata dal suo ex fidanzato.

Lunedì 20 novembre, la cerverese Francesca Bergesio si trovava infatti a Treviso per un evento e ha voluto raggiungere Vigonovo. Lo ha fatto come omaggio personale alla memoria di Giulia e come simbolo della lotta contro la violenza di genere.

Proprio durante la finale di Salsomaggiore, Francesca Bergesio si era distinta per un intenso monologo contro la violenza sulle donne. E il giorno del ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin aveva scritto sulle sue pagine social: “Giulia aveva tutta la vita davanti, Giulia voleva essere libera di andare incontro ai suoi sogni, Giulia potevo essere io o anche tu domani. Non smettiamo di combattere per costruire il cambiamento e un futuro migliore. Se ci abituiamo alla violenza degli uomini, abbiamo già perso”.