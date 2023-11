Partecipata festa degli "edili" bovesani

Molto partecipata è stata la festa degli "edili" bovesani, domenica 19 novembre, a festeggiare i loro santi protettori gli "incoronati» (Severo, Severiano, Carpoforo e Vittoriano). Per la sfilata verso la chiesa (per la «messa grande»), dopo aperitivo al Bar Bianco, han ritirato fuori le mantelle rosse che avevano adottato prima della pandemia. Grande è stata, come sempre, la presenza al pranzo, a "La Ruota" di Pianfei.