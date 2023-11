Enoturismo e sostenibilità sulle colline Unesco: grande partecipazione all'evento Banca d'Alba a Nizza Monferrato

Lunedì 20 novembre, al Teatro Sociale di Nizza Monferrato, si è tenuto con successo l'incontro formativo dal titolo "Enoturismo e sostenibilità: scenari, opportunità e strumenti di comunicazione", organizzato da Banca d'Alba con la collaborazione di Visit Piemonte; in sala un importante numero di aziende vitivinicole, albergatori, ristoratori, operatori e studenti del settore turistico del territorio hanno ascoltato con grande attenzione i vari interventi, tutti volti a individuare nuove possibili strategie per aumentare ancora di più il percepito del territorio dell’Astigiano e del Monferrato come destinazione enoturistica per gli appassionati di vino e di gastronomia provenienti da tutto il mondo.

Dopo i saluti iniziali da parte del direttore commerciale di Banca d’Alba, Franco Biglino, sul palco si sono alternate voci autorevoli del turismo enogastronomico nazionale, moderati da Danilo Poggio, giornalista e grande esperto del settore.

Ha aperto il dibattito Cristina Bergonzo, responsabile Osservatorio Turistico della Regione Piemonte, condividendo i dati e le tendenze del turismo nella stagione 2022-23; a seguire è intervenuta Magda Antonioli, vicepresidente ECT e docente di Economia e Politica del Turismo alla Bocconi di Milano, che ha raccontato l’enoturismo in una chiave sostenibile e quali opportunità possa generare.

Nella seconda parte dell’incontro sono stati forniti esempi virtuosi e spunti operativi finalizzati ad accrescere l’attrattività della destinazione e la reputazione del n territorio e dei suoi prodotti: il compito è toccato a Nadia Afragola, giornalista, copywriter e social media manager, e Sara Olivieri, responsabile Sviluppo Business di Yookye.

Grande interesse e partecipazione da parte del folto pubblico in sala, in particolar modo gli studenti presenti, che hanno formulato domande mirate e che lasciano ben sperare per il futuro dell’accoglienza del territorio dell’Astigiano e del Monferrato.