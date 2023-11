Storia, classe e simpatia. José Altafini alla Fondazione Mirafiore di Fontanafredda

Proseguono gli appuntamenti in teatro del Laboratorio di Resistenza e sabato 25 novembre, alle ore 18:30 alla Fondazione Mirafiore di Fontanafredda-Serralunga d'Alba, sarà la volta di un mito del calcio: l’ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano José João Altafini. Ha fatto parte sia della nazionale brasiliana, con cui ha vinto la Coppa del Mondo nel 1958 sia di quella italiana.

Al termine dell'attività agonistica ha iniziato a lavorare come commentatore televisivo. È da poco uscito online e nelle librerie un bel libro fotografico, “Istantanee di un campione” pubblicato da goWare, che ne illustra la carriera e la vita e da cui prende spunto la sua lezione alla Fondazione.

Di suo pugno, con l’ironia, la verve e il candore che lo contraddistinguono, Altafini commenta ciascuno scatto del libro ricollegandolo al suo percorso nel mondo del calcio e dello spettacolo. Un libro veramente unico e anche un invito a immergersi in un quarto di secolo di calcio giocato e in un altro trentennio di calcio chiacchierato. "Aver conosciuto tante persone importanti e così brave è stata una grande fortuna ma il mio dono più grande è stata la capacità di far sciogliere anche i dolori come neve al sole".

Come racconta un suo amico giornalista, "Impossibile non volergli bene. Lui, che ha vinto tutto e che non ha mai commesso un peccato di arroganza o di presunzione. Il Milan, il Napoli, la Juventus, la carriera terminata in Svizzera e poi quel continuare a giocare, per divertimento, fino a tarda età, nei circoli privati o in campi di periferia, dando l’esempio ai giovani e dimostrando che la classe è qualcosa di innato, che possiedi nelle vene e nel cuore. È stato un goleador dotato di fantasia, capace di compiere qualsiasi prodezza, in acrobazia, di testa, in velocità, in dribbling: tutto gli riusciva semplice, naturale. E che piacere ascoltarlo in televisione, il suo modo di commentare le partite è stato 'rivoluzionario': ha portato il paradosso, la simpatia, l’originalità".

La partecipazione è gratuita, ma per garantire il rispetto delle norme di sicurezza è obbligatoria la prenotazione tramite il sito www.fondazionemirafiore.it. L’incontro potrà essere seguito anche in diretta streaming tramite il canale YouTube della Fondazione.