A Fossano i primi vent’anni dello Sciolina Snow Club

Una nuova stagione col Sciolina Snow Club. E’ quanto propone il direttivo del sodalizio, che ricordando l’appuntamento per la serata di tesseramento in programma domani, venerdì 24 novembre, ha voluto riassumere nelle righe che seguono "tutto quello che abbiamo portato avanti in questi anni per i nostri tesserati". Ci saranno delle sorprese, annunciano i suoi componenti, ma verranno comunicate a tempo debito. Auguri!

***

Tra i 20 e i 30 anni di stupidaggini se ne dicono e fanno tante!

E’ l’età dell'incoscienza, della spensieratezza e del coraggio. Ed è proprio per questo che è il periodo della vita che ricordiamo con più gioia… e che vorremmo rivivere.

Succede (ed è realmente successo) che una sera al bar, magari dopo due bicchieri di troppo, alcuni ragazzi la sparano grossa… "fondiamo uno sciclub tutto nostro!".

Poi tutti a nanna. Il giorno seguente la ciucca è passata ma… il pensiero dello sciclub rimane.

Ed è così che, in men che non si dica, si trovano immersi fino al collo in qualcosa di cui nessuno sa realmente come funziona…. Ma nonostante mille problemi burocratici e l'ignoranza in materia, l'intraprendenza e la grinta hanno la meglio e magicamente nasce Sciolina con il suo coniglietto stilizzato.

Agli inizi l'embrione riceve il fondamentale aiuto della Polisportiva di Murazzo, che svezza la creatura. Poi, con gli anni, Sciolina si struttura, si modifica e si amplia nell'organico; acquisisce esperienza. Insomma, inizia a camminare con le proprie gambe. L'aiuto economico e costante della Cassa di Risparmio di Fossano consentono un cammino sicuramente più agevole e tranquillo.

Ed è così che, tra grandi errori, piccoli capolavori e tante stupidaggini, il tutto condito da un sano divertimento, arriviamo a festeggiare in pompa magna il 10° compleanno.

Lavoro e impegno ogni anno non mancano e le cose vanno bene; la gente ha capito e sposato il nostro “fare”, la nostra genuinità, i numeri crescono.

Il Covid e qualche avversità ci toccano da vicino e ci colpiscono nel profondo. Ma, qualche volta con la stampella e qualche volta con una lacrima, continuiamo a darci dentro con l'entusiasmo del primo giorno e i nostri fantastici iscritti confermano di apprezzarci nonostante le difficoltà e gli errori che ogni anno commettiamo.

E quindi? E quindi senza che ce ne accorgessimo più di tanto gli anni sono passati e ci troviamo qui a festeggiare le nozze di porcellana!!

Vent’anni!! Vent’anni di gite, vent’anni di corsi, vent’anni di ciaspolate, vent’anni di risate, vent’anni di tante cose, belle e meno belle, e ce le portiamo tutte nel cuore.

Una grande esperienza, unica nel suo genere nella quale, oltre a divertirci, abbiamo fatto divertire tante persone condividendo con loro un pezzo di vita legata allo sport. Sport che abbiamo da sempre inteso come occasione di divertimento e aggregazione rifiutando sin dall'inizio l'agonismo inteso come attività per primeggiare e vincere a ogni costo.

Ci siamo sempre impegnati per non dimenticare la genuinità e la semplicità che ci hanno visti nascere, proseguire e arrivare sin qui. Avremo potuto fare meglio? Forse sì. Avremo potuto fare di più? Forse anche. Resta il fatto che qualcosa abbiamo fatto! E del nostro operato andiamo orgogliosi.

Non sappiamo quanto questa avventura potrà ancora andare avanti, ma non lo sapevano nemmeno i ragazzi al bar quando l'hanno sparata grossa. A distanza di vent’anni l'incoscienza la fa ancora da padrona.

A te che stai leggendo, ricorda che

NON PUOI METTERE UN LIMITE A TUTTO, PIU' SOGNI E PIU' LONTANO ARRIVERAI

Buona stagione sciistica dallo staff Sciolina