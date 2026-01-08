“Cuneo nel cuore”, un concorso fotografico per raccontare la città e decorare il nuovo Bar di Casa Famiglia

La "Fondazione Opere Diocesane Cuneesi - Casa Famiglia" invita tutti gli appassionati di fotografia ed innamorati della città di Cuneo a partecipare al concorso “Cuneo nel cuore” al fine di realizzare una serie di pannelli decorativi per il nuovo spazio Bar della Residenza per Anziani.

Fino al 14 febbraio 2026 sarà possibile inviare gli scatti (massimo 3, a colori) che rappresentano i luoghi caratteristici ed i posti del cuore che più emozionano e creano legami con la nostra città.

Una giuria di qualità, composta da residenti, personale e fotografi esperti, selezionerà le 8 immagini che verranno premiate ed esposte permanentemente nei locali del Bar.

La partecipazione al concorso è gratuita ed ogni partecipante, al momento dell’iscrizione, riceverà un buono sconto da spendere presso la Libreria Stella Maris.

Tutte le foto comunque giudicate meritevoli saranno pubblicate a rotazione negli schermi video della Residenza e sui suoi canali social, con attribuzione delle opere.

I premi per gli 8 candidati che raggiungeranno la votazione più elevata consistono in buoni del valore di 80.00 euro, spendibili presso la Libreria Stella Maris ed il Cinema Lanteri.

I partecipanti al Concorso, se lo desiderano, sono invitati a visitare il Bar della Residenza dove saranno esposte le opere vincitrici, in corso Dante 58 a Cuneo, aperto tutti i giorni della settimana dalle 8:30 alle12:00 e dalle 14:30 alle 18:00.

Per informazioni, regolamento e iscrizioni si invita a chiamare il numero 0171692805 e fare l'interno 2, chiedendo di Sara, oppure scrivere alla mail sara.manzone@operecuneofossano.it