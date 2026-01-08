Peveragno, perdita d'acqua alla scuola dell'infanzia: "Domani attività regolari"

È stato causato da un guasto di una tubazione dell'impianto antincendio l'allagamento che, oggi pomeriggio, si è verificato nella Scuola dell’Infanzia di Peveragno.

L’acqua, fuoriuscita da una tubazione sita nel sottotetto, si è riversata nelle parti di struttura sottostante, rendendo inagibili due aule.

"Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco di Cuneo, al lavoro della squadra tecnica del Comune di Peveragno, dell’Assessore competente Vilma Ghigo, al personale scolastico (Dirigente dr.ssa Varrone, Vicaria S. Tosatti, Fiduciaria di plesso T. Ferrero), dalle insegnanti in servizio, al personale ATA e alle ditte Campana per la parte idraulica e D&M per la parte elettrica, è stato possibile salvare arredamento e attrezzature e recuperare con ingegno gli spazi per permettere domani il regolare svolgimento dell’attività educativa - dicono dal Comune -. La scuola dell’infanzia domani sarà quindi regolarmente aperta. Si ringraziano a nome dell’Amministrazione Comunale tutte le persone intervenute nell’emergenza".