Un week-end denso di appuntamenti a Mondovì per dire no alla violenza sulle donne

Mondovì scende in campo per l'eliminazione della violenza sulle donne, promuovendo mostre, incontri, installazioni artistiche e una fiaccolata per le vie del centro.

"Grazie alla Consulta Comunale Femminile e allo straordinario tessuto associativo monregalese, questo fine settimana vivremo due giorni di iniziative aperte alla cittadinanza e pensate per acuire in ciascuno di noi la consapevolezza di quanto gli episodi di violenza avvengano purtroppo con costanza anche nel nostro territorio, come testimoniano i numeri forniti dall’Orecchio di Venere." - spiega l'assessore alle pari opportunità, Francesca Bertazzoli - "L’intera Amministrazione, quindi, ha il dovere etico e morale di diffondere messaggi educativi, sottolineando come il rispetto interpersonale cominci dal linguaggio e dai gesti che ciascuno di noi sceglie di usare ogni giorno".

IL PROGRAMMA

Si inizia domani, venerdì 24 novembre, alle 16.30 in sala Scimè con la mostra “Boys don’t cry": esposizione, già presentata nel chiostro del liceo "Vasco Beccaria Govone" (leggi qui), contro lo stereotipo della mascolinità tossica, a cura della CRI Mondovì, dell’Associazione “Gli Spigolatori” e della Coop.Sociale “Fiordaliso”.

A seguire il convegno “Matrimoni combinati e spose bambine” con Annamaria Fantauzzi, docente di Antropologia Medica e Culturale, Diversity management e Semiotica della cultura presso l'Università di Torino.

Nel pomeriggio di sabato 25 novembre, alle 16.30 nella sala consiliare, la mostra fotografica “FERMATI! Sono davanti a te", concorso tra gli istituti superiori cittadini. Interverranno le autorità e i rappresentanti delle istituzioni, oltre agli studenti dei licei che proporranno riflessioni e testi in musica con "Dialogo: le spose bambine".

"Il 25 novembre - spiega la presidente della Consulta Femminile, Marzia Arena - rappresenta una chiamata all'azione per costruire una società in cui ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza. E questa, ad oggi, non può più essere solo un’opzione. Come Presidente della Consulta Comunale Femminile sono determinata affinché nessuna donna debba mai più affrontare la sfida della violenza da sola. Questo impegno, mio e di tutti noi come comunità, richiede che non restiamo in silenzio di fronte alla violenza. Dobbiamo fermarci, guardare e tendere la mano a chi ha bisogno, costruendo un tessuto sociale che respinga qualsiasi forma di abuso. Mi rivolgo quindi a tutte le donne in difficoltà: chiedete aiuto! Non siete sole".

UN AUTOBUS ROSSO E LA FIACCOLATA PER LE VIE DEL CENTRO

Sabato 25 novembre, alle 18.15, in piazza Martiri della Libertà, l'inaugurazione dell'autobus rosso “Una corsa verso la libertà” con l'intervento “Non aver paura di denunciare” a cura del Capitano Francesca Borelli, Comandante Compagnia Carabinieri Mondovì.

Alle 18.30 dalla piazza di fronte al municipio partirà la fiaccolata “Una luce contro gli abusi”: un corteo luminoso che attraverserà le strade del centro storico con arrivo alla Stazione di Valle della Funicolare.

Nell'occasione sarà inaugurata l'opera “FERMATI! Sono davanti a te”, realizzata in ferro verniciato da Sara Monetto.