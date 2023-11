All’artista buschese Alessandro Infuso il concorso Calendario naturalistico Città di Cherasco

Undici anni di promozione del territorio attraverso il disegno: l’edizione 2024 del concorso per il Calendario naturalistico Città di Cherasco ha eletto, nei giorni scorsi il vincitore. La giuria ha assegnato il primo premio, un riconoscimento di 1.000 euro, al pittore Alessandro Infuso di Busca, per la miglior interpretazione del tema “Le piante spontanee commestibili del territorio cheraschese”, scelto dagli organizzatori della rassegna: il museo Segre e l’associazione Cherasco cultura. La seconda piazza della kermesse, assieme a un contributo di 500 euro, è andata all’artista Marina Fusari di Lodi, la terza alla fiorentina Ioana Calin, che ha ottenuto un premio di 250 euro. La vittoria, nella categoria scuole, è andata, invece, al liceo artistico Ego Bianchi di Cuneo.

Nelle prossime settimane i dodici disegni, corredati da un’introduzione scientifica e curiosità sulle diverse specie, verranno stampati, sotto la supervisione dei curatori Bruno Tibaldi e Flavio Russo. L’atto conclusivo del concorso, la presentazione del nuovo calendario, è in programma alle 20.45 di mercoledì 13 dicembre, presso l’auditorium della Banca di Cherasco, in via San Pietro. Una copia dell’almanacco verrà in seguito distribuita a tutte le famiglie dei residenti.

Aglio orsino, luppolo, tarassaco, topinambur e barba di becco: sono solo alcune delle 12 essenze sulle quali si sono confrontati artisti da tutta Italia, a conferma della popolarità conquistata, nel tempo, dal concorso. Il vincitore, Alessandro Infuso, 31 anni, vanta, dopo il percorso formativo all’Accademia di belle arti di Torino, esposizioni alla fondazione Peano di Cuneo, al museo civico di Savigliano, a Siracusa e all’edizione 2016 di Paratissima, prestigiosa manifestazione torinese per artisti emergenti.

Commenta il sindaco Carlo Davico: «Grazie al calendario portiamo all’attenzione dei cheraschesi il nostro straordinario patrimonio naturalistico, un complesso di specie sotto gli occhi di tutti, che passa spesso inosservato per la fretta del quotidiano. Mese dopo mese i nostri concittadini potranno ritrovare alcune peculiarità del nostro areale, acquisendo consapevolezza degli sforzi necessari per difenderlo »