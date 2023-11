Comitato Alberi di Saluzzo: auguri “sentimentali” per gli alberi della città

Saluzzo, gli aceri di via Mattatoio,con i foglie di poesie legati ai tronchi

Il Comitato Alberi di Saluzzo ha festeggiato martedì 21 novembre, la Festa dell’Albero 2023, con uno slogan indirizzato ai 17 aceri di via Mattatoio a cui "non hanno 'fatto la festa'” (ovvero non sono stati abbattuti), recedendo dalla precedente decisione progettuale relativa alla riqualificazione dell’area, approvata dal Comune.

“Questa per noi, per i 17 aceri e per tutti coloro che amano gli alberi è la vera festa dell’albero - dicono dal Comitato -. Auguri. Comitato Alberi di Saluzzo”.

Sempre il 21 novembre gli alberi salvati di via Mattatoio, come altri di piazzetta Battaglione Alpini con il suo volto nuovo e piazza XX Settembre, sono stati “abbracciati di poesia” attraverso scritti e versi di autori dedicati alle piante, posti sui loro tronchi, in bustine di plastica trasparente.

Il giorno dopo, comunica il gruppo presieduto da Edoardo Bonicelli, i fogli non c’erano sono più, “strappati uno ad uno. Pensiamo ad un gesto poco sensibile e lontano dalle nostre intenzioni. L'iniziativa voleva dare un contributo diverso e “sentimentale” alla Festa che ogni anno porta la riflessione al doveroso riconoscimento dell'importanza che le piante hanno nella nostra esistenza e per il nostro pianeta”.