Incidente stradale sulla SS21 tra due autovetture e un mezzo pesante tra Demonte ed Aisone: feriti non gravi [FOTO]

Incidente stradale sulla SS 21 del Colle della Maddalena poco prima delle 19 di oggi pomeriggio, giovedì 23 novembre tra Demonte e Aisone nella quale sarebbero coinvolte due autovetture ed un mezzo pesante.

Sul posto stanno operando una squadra dei Vigili del Fuoco di Cuneo, immediatamente accorsa, e due ambulanze del 118 per il trasporto dei feriti che, stando alle prime notizie, non sembrerebbero in gravi condizioni.

Non si conosce al momento la dinamica del sinistro.

Al momento la strada è bloccata per permettere lo svolgimento dei soccorsi.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

AGGIORNAMENTO DELLE 20.30: Le persone ferite, come conferma il 118, non sono fortunatamente in gravi condizioni. Sono stati trasportati in ospedale in codice verde