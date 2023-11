“Sotto il Segno della Lumaca”, 454^ Fiera Fredda: la chiocciola e i prodotti del Territorio nei ristoranti e trattorie di Borgo e valli

Torna la rassegna gastronomica di Borgo San Dalmazzo e delle sue valli “Sotto il Segno della Lumaca” in occasione della 454ma Fiera Fredda, organizzata dall’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, aderente alla Confcommercio provinciale, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Associazione Ente Fiera Fredda.

Da anni l’iniziativa coinvolge i ristoranti e trattorie del Territorio, per gustare prelibati menù a base di lumache e prodotti tipici locali, un’occasione per assaporare le ricchezze gastronomiche.





Nell’arco delle prossime settimane, secondo le disponibilità di prodotto, i ristoranti identificati con il logo “Sotto il Segno della Lumaca 2023” proporranno menù caratterizzati dalla presenza “regina” del periodo, l’Helix Pomatia Alpina e dei prodotti stagionali (con prosecuzione fino al 1° maggio 2024), cucinati in un’armonia unica secondo le ricette della Tradizione ed interpretati dalla maestria degli Chefs.





“La promozione del Territorio – afferma Roberto Ricchiardi, presidente di Confcommercio Cuneo – passa dalla buona cucina; si tratta di un’occasione per tutti gli amanti dell’enogastronomia, di scoprire le ricette e le proposte dei migliori chefs del territorio. Menù unici, imperdibili, esperienze senza eguali!”.





I ristoranti aderenti che espongono il logo della rassegna, in continuo aggiornamento, sono:

a Borgo San Dalmazzo Hotel Ristorante Pizzeria Le Lanterne di Beguda

a Cervasca Osteria Santino di San Defendente

a Cuneo Il Grill del Lovera

ad Entracque Ristorante Real Park

a Piano Quinto di Roccasparvera Ristorante La Fermata

ad Andonno di Valdieri Ristorante Ruota Due

a Valdieri Locanda del Falco

a Valloriate Albergo Ristorante Fungo Reale e Albergo Ristorante Tre Colombe





“L’aggregazione dei ristoranti e trattorie delle vallate e di Cuneo nell’iniziativa “Sotto il Segno della Lumaca” – dichiara Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo – è un’importante collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca, che prosegue e si rinnova da oltre 20 anni, grazie ai nostri Chefs e Ristoratori, ambasciatori del gusto”.





"Come per il passato – conclude Ricchiardi – ai nostri ristoranti e le nostre trattorie va il ringraziamento per la preziosa collaborazione”.