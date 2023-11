Tante iniziative per valorizzare il Real Cappone di Racconigi

Con l’arrivo della stagione fredda si avvicina anche il periodo di commercializzazione del Real Cappone di Racconigi, prodotto De.Co legato alle tavole delle festività natalizie.

Il Comune di Racconigi, in collaborazione con gli chef dei ristoranti della Città, i soci del Consorzio di valorizzazione del Real Cappone e varie associazioni del territorio propone una serie di iniziative per far scoprire e gustare questo prodotto, straordinario esempio di biodiversità.

Si parte lunedì 27 novembre, dalle ore 18,30, al ristorante L’Arancera con “Sei chef alla corte del Real Cappone”, serata inaugurale in cui verrà battuto all’asta il primo cappone della stagione, che aprirà il periodo di commercializzazione del prodotto.

Il tutto avverrà alla presenza delle autorità del territorio, dei sei chef dei ristoranti racconigesi (Morosini 7, El Quartin, Ristorante da Mosè, L’Arancera, Bistrot des Artistes e Osteria del Castello), degli allevatori di capponi e di vari rappresentanti delle associazioni locali.

Menù a base di cappone verranno proposti per tutto il mese di dicembre nei ristoranti del territorio, grazie all’iniziativa “Sei chef alla corte del Real Cappone – in tour”, in modo che tutti i cittadini racconigesi e non solo possano gustare questo prodotto nelle varie versioni elaborate dalla creatività degli chef racconigesi (Informazioni contattando i ristoranti).

“L’allevamento del cappone a Racconigi ha alle spalle una lunga tradizione, legata anche alla presenza dei reali di Casa Savoia, che però negli ultimi decenni ha rischiato di perdersi, proprio per questo motivo, come Amministrazione, abbiamo sostenuto nel 2020 la nascita del nuovo Consorzio di valorizzazione –commenta l’assessora al commercio e manifestazioni Annalisa Allasia- Si tratta di un prodotto d’eccellenza, che prevede l’allevamento a terra e all’aperto dei capi. Siamo sicuri che i ristoratori racconigesi, con le loro abilità culinarie e le location affascinanti e confortevoli, potranno dar vita per gli avventori ad un’esperienza regale”.

Il Real Cappone sarà anche protagonista della Fiera di Santa Lucia, in programma giovedì 14 dicembre.

Dalle ore 7 in piazza Carlo Alberto e corso Principi di Piemonte ci sarà la tradizionale fiera con banchi natalizi e l’esposizione di macchine agricole.

L’ala mercatale di via Costa ospiterà invece l’esposizione dei capponi, con premiazione dei capi più belli e, grazie a Confartigianato Cuneo, il mercatino delle eccellenze artigiane.

Infine in via Augusto Levis e via Angelo Spada ci saranno le bancarelle dei produttori locali presenti grazie all’associazione Racconigincentro e Gian Eventi.

“La fiera di Santa Lucia vedrà come sempre la collaborazione e il coinvolgimento di tante realtà locali, tra cui gli allevatori del consorzio, i produttori locali e le attività racconigesi che proporranno specialità a base cappone e prodotti De.Co. del territorio”, conclude l’assessora Allasia.



Un "assaggio" con il video dei sei chef alla corte del Real Cappone lo potete gustare al seguente link: https://www.youtube.com/shorts/VadMgcARIxg