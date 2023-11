Due ragazzi trovano busta con 90 euro in contanti e la restituiscono: la proprietaria li cerca per ringraziarli

Stamattina, 24 novembre, mi sono recata alla Posta di Saluzzo per un pagamento. Sbadatamente ho creduto di riporre una bustina contenente il Bancomat e 90€ in borsa. Effettuato il pagamento mi allontanavo verso il centro città e ricevevo una telefonata dalla Posta con cui mi si diceva che era stata ritrovata la mia bustina.

Dei ragazzi (di colore ...mi spiace dover fare questa puntualizzazione, ma é estremamente, credo, importante) hanno trovato a terra la bustina (si vedevano chiaramente in trasparenza 50€) e senza aprirla l'hanno consegnata allo sportello e se ne sono andati via.

Se leggessero questa mia sono pregati di lasciare un loro contatto per me alla Posta, per un mio ringraziamento.