Cherasco: si chiuderà entro metà 2024 il restauro di San Gregorio

Si concluderanno entro la metà del 2024 gli interventi di riqualificazione della chiesa di San Gregorio. L’indicazione è emersa, nei giorni scorsi, durante il sopralluogo congiunto effettuato, in cantiere, dal progettista, l’architetto Igor Violino, dal sindaco di Cherasco Carlo Davico, dal suo vice Claudio Bogetti e da altri amministratori. L’edificio, concesso da tempo in comodato d’uso al Comune, che lo ha destinato a sede per mostre ed eventi, è oggetto, dallo scorso aprile, di delicati lavori di recupero e ammodernamento, volti trasformarlo in una prestigiosa struttura polivalente.