La fontana di Villanova Mondovì si tinge di rosso contro la violenza sulle donne [FOTO]

Dare un segnale di presenza e vicinanza a tutte le donne che sono vittime di violenza.

In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, il Comune di Villanova Mondovì ha colorato di rosso la fontana in piazza San Lorenzo.

L'iniziativa, come ricordato dal sindaco Roberto Murizasco, è stata realizzata grazie alla collaborazione con Patrizia Mansuino, consigliere di Terziario donna di Confcommercio per l'area Monregalese e in sinergia il comando locale dei Carabinieri.

Ampia la partecipazione all'evento, venerdì 24 novembre, che ha coinvolto anche famiglie e bambini, e che è stato occasione per ricordare Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato.

Al termine della cerimonia sono stati liberati in cielo i palloncini rossi.