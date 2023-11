Piazza Europa a Cuneo, Pellegrino: "Nei prossimi mesi il progetto ufficiale di riqualificazione"

Entro la fine dell'anno o, al massimo, per l'inizio del prossimo l'iniziativa di riqualificazione della superficie di piazza Europa a Cuneo avrà un progetto vero e proprio da presentare alla commissione e da discutere in maniera ufficiale.

A darne notizia l'assessore cuneese Luca Pellegrino, in risposta a un'interpellanza presentata dal consigliere comunale Giancarlo Boselli (Indipendenti). Nel quale stuzzica anche la maggioranza, paventando – una volta ancora – una frattura all'interno dei quattro gruppi che la costituiscono.

A bilancio i sei milioni di euro per la riqualificazione

"Impossibile non notare la battuta d'arresto sull'iter di realizzazione del progetto – ha sottolineato Boselli - , che la sindaca e la maggioranza ci hanno sempre venduto come irrinunciabile all'interno del programma di governo. La sindaca, anche dopo l'abbandono del progetto del parcheggio interrato, ha assunto l'impegno ufficiale di usare i fondi del Bando Periferie, integrarli e utilizzarli per il rifacimento della piazza. Ma in commissione ancora manca la presentazione di un progetto vero e proprio".

"La domanda sorge spontanea: come mai? E cresce il dubbio, forse fondato, che sul progetto non ci sia un accordo in seno alla maggioranza - prosegue - . Che ci sia una differenza di vedute sul tipo di intervento da proporre per giustificare una spesa di oltre sei milioni di euro, in un tira e molla tra iniziativa radicale che prevede l'abbattimento dei cedri dell'Atlante e uno più morbido che integri il verde già presente".

L'Indipendente ha poi sottolineato come – facendo riferimento alla discussione, che si consumerà proprio nelle serate di consiglio comunale di questo mese – il bilancio previsionale preveda la spesa milionaria per il rifacimento della piazza: "Così è evidente il tipo di intervento che avete scelto, perché altrimenti come si giustifica uno stanziamento di questo tipo? Quelle piante, non c'è Santo che tenga, volete abbatterle".

Boselli e le "sue" talpe nella maggioranza

Lo spazio dedicato alla discussione tra i consiglieri ha visto Ugo Sturlese (Cuneo per i Beni Comuni) puntare il dito sulla "compagnia dei Pellegrini (maschi)", ovvero il consigliere comunale Vincenzo Pellegrino e l'assessore Luca Pellegrino (rei, secondo lui, di direzionare gli interventi della città di Cuneo secondo la propria volontà).

"Ci preoccupa la possibilità che la sistemazione del sagrato, a cui non siamo contrari, possa essere occasione di 'vendetta' per il fallimento del progetto di costruzione del parcheggio interrato – ha detto - : invito la maggioranza a impegnarsi davvero rispetto a quello che dovrebbe essere un obiettivo comune, cioè la riduzione del traffico privato nella nostra città".

"Il progetto del parcheggio interrato è stato bocciato dalla comunità, voi avete mantenuto i soldi e ora dovete per forza fare qualcosa per giustificarne il mantenimento – ha aggiunto Beppe Lauria, paventando in maniera ironica (o forse no?) l'esistenza di talpe nella maggioranza sempre pronte a informare Boselli su quel che accade dall'altra parte della barricata politica - . Perché non spendere questi soldi per realizzare dei parcheggi al piazzale delle Uve?"

La maggioranza: "Riqualificaizone fondamentale"

I due Pellgrino – consigliere e assessore – hanno risposto, rispettivamente, agli attacchi dei colleghi e all'oggetto dell'interpellanza. "Io vedrei bene un parcheggio sotto ogni piazza ma Sturlese deve spiegarmi perché no sotto piazza Europa e sì sotto piazza Martiri – ha detto Vincenzo Pellgrino (Centro per Cuneo), definendo eventualmente cieca la talpa di Boselli - . La riqualificazione di una piazza, inevitaiblmente, passa dal tentativo di rimuovere le auto dalla superficie".

"La riqualificazione di piazza Europa, per noi, è importante ma non tanto per il parcheggio ma per la messa a nuovo della superficie della piazza: un intervento che riteniamo fondamentale non solo per il quartiere ma per l'intera città" ha aggiunto Luca Pellegrino.