A Racconigi si presenta il libro “Io & Mr. Pk.”

Sabato 2 dicembre, alle ore 17, la Sala UniTre del Centro culturale "Le Clarisse” di Racconigi (piazza Burzio 5) ospiterà la presentazione del libro di Danila Piovano, "Io & Mr. PK. (il tempo della consapevolezza), della casa editrice Kimerik.

Racconta la scrittrice: “Con questo libro ho voluto chiudere un cerchio. È praticamente il “the day after”, cioè il come è andata avanti la questione. Di come soprattutto, tra alti e bassi, si può vivere, anche con una diagnosi infausta, in età giovanile, in piena espansione famigliare. Di come nonostante ci siano giornate no e periodi pesanti, si può comunque ancora avere fiducia nella vita e viverla in modo più che dignitoso e piena di interessi (dopo oltre 27 anni dall’esordio”).

L’autrice dialogherà con Luisa Perlo. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.