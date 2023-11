Incontri di Solidarietà a Saluzzo: Domus Onlus e il suo impegno per i minori e le donne

Appuntamento, mercoledì 29 novembre alle 20,45, al Monastero della Stella in piazzetta Trinità 4, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo per conoscere da vicino un’associazione che da diversi anni si occupa attivamente di sostenere progetti molto concreti a favore dei minori e delle donne, su svariati fronti, sia sul nostro territorio che all’estero: la Domus Onlus.

In particolar modo, da oltre un anno e mezzo, l’associazione è impegnata nel sostentamento quotidiano di un gruppo di bambine e ragazze ucraine, arrivate nel nostro paese a marzo 2022, e provenienti da un orfanotrofio di Odessa, con il quale si era sviluppato un programma d’aiuto già 12 anni prima.

Sono fuggite dall’incubo della guerra per giungere qui, anche grazie ad una straordinaria rete di volontari, dove hanno ricominciato a vivere.

Ma la Domus è attiva da tempo anche in altri due paesi, il Nicaragua e soprattutto il Kenya, dal quale sono appena rientrati alcuni volontari: sarà estremamente interessante sentire le loro impressioni “a caldo” dopo un’esperienza così intensa ed emozionante.

Antonella Genovesio, presidente della Domus Onlus, commenta così l’evento:

“Sarà una bella serata per incontrarsi e per raccontarci: chi siamo, cosa facciamo con i nostri progetti di sostegno concreto per bambini, ragazzi e donne in difficoltà.

Hilario Isola, artista contemporaneo di respiro internazionale, ci presenterà il suo ultimo lavoro, ideato e sviluppato per Domus proprio durante il viaggio in Kenya appena concluso.

Saremo – continua Genovesio - allietati dalle splendide voci di due ragazze del corso di canto tenuto da Paolo Mòsele presso la scuola dell’ Associazione Musicainsieme, che ringraziamo per aver accettato di partecipare.

Al termine, per salutarci, ci sarà un brindisi “pre-natalizio” con tutti i presenti.

È una vera gioia essere ospitati nella meravigliosa cornice del Monastero della Stella, sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo alla quale siamo profondamente grati e riconoscenti per il prezioso contributo ed appoggio”.

Ingresso gratuito.

Prenotazioni sul sito monasterodellastella.it al seguente link: https://www.monasterodellastella.it/prenotazione/voci-della-speranza/211