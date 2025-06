Una giornata per dire grazie: la grande festa dei Donatori ADAS a Valmala

Grande festa dei donatori ADAS ieri a Valmala.

L’edizione di quest’anno ha assunto un significato ancora più speciale, ricadendo all’indomani della Giornata Mondiale della Donazione di Sangue del 14 giugno, che ricorda quanto ogni singolo gesto di generosità possa fare la differenza tra la vita e la sofferenza. È in questo spirito che i partecipanti si sono ritrovati nel suggestivo scenario del Santuario di Valmala, raggiunto con mezzi propri da numerosi donatori provenienti da tutto il territorio saluzzese.



La giornata è iniziata con la Santa Messa in ricordo dei donatori vivi e defunti, celebrata nella quiete del Santuario, seguita da un pranzo comunitario all’aperto con la tradizionale polenta, salsiccia e spezzatino preparati con la collaborazione dei ristoratori locali. Momenti semplici, ma profondi, che rinsaldano i legami della nostra comunità e danno nuovo slancio alla missione del dono.



A rendere ancora più significativa questa edizione, la presenza dell’Assessore Regionale Marco Gallo, da sempre vicino al mondo del volontariato. Il suo intervento è stato particolarmente apprezzato: ha voluto essere presente per sottolineare il suo sostegno alle attività delle associazioni di donatori, in un momento storico non semplice. Negli ultimi anni, infatti, il settore è messo alla prova dalla carenza cronica di personale medico e infermieristico, una difficoltà concreta che rischia di compromettere la piena operatività dei prelievi programmati e, di conseguenza, la disponibilità di sangue nelle strutture sanitarie.



Nonostante tutto, l’ADAS continua a essere un esempio di resistenza e dedizione. Come dimostrano anche i dati delle donazioni e la crescente partecipazione dei giovani, la nostra associazione rimane un punto di riferimento per chi crede in un volontariato concreto, utile, e profondamente umano.



Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno partecipato, gli organizzatori, i ristoratori e i volontari che hanno reso possibile questa giornata.

E un grazie speciale va a ogni donatore: siete il cuore pulsante della nostra comunità.



Donare il sangue è donare la vita. Anche con piccoli gesti si possono compiere grandi miracoli.