Peveragno ricorda don Giovanni Giorgis con un filmato sulla sua vita

Sabato 2 dicembre alle ore 16, in occasione della donazione a “Casa do menor Italia-Onlus” dell’immobile di Peveragno Madonna dei Boschi, già residenza di Giovanni Giorgis, il Monastero di San Biagio e le associazioni “Casa do menor Italia-Onlus” e “La Tenda dell’Incontro Giovanni Giorgis” invitano a partecipare alla proiezione del filmato: Fa’ come Dio, diventa uomo!