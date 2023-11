Cuneo in festa per il bicentenario di fondazione del Corpo di Polizia locale [FOTO E VIDEO]

Grande festa oggi a Cuneo per il bicentenario di fondazione del Corpo di Polizia locale.

Una lunga sfilata ha attraversato le strade del centro, dalla sede del Comando in via Roma fino alla chiesa di San Sebastiano, patrono del Corpo, in Contrada Mondovì.

La bandiera del Corpo, scortata dagli agenti in alta uniforme, è stata accompagnata dalla banda musicale del Corpo di Polizia Locale di Torino che ha eseguito anche l’inno d'Italia in una versione appositamente creata per l’occasione.

In alta uniforme il comandante Davide Bernardi. Erano presenti la sindaca Patrizia Manassero con l’assessora alla Polizia locale Cristina Clerico, tutta la Giunta e molti componenti del consiglio comunale, oltre ad autorità militari e civili.

Dopo la celebrazione della messa solenne presso la chiesa di San Sebastiano è seguita la premiazione degli agenti che si sono distinti nelle operazioni svolte durante il 2023.

Per celebrare la ricorrenza con la cittadinanza, giovedì 30 novembre è in programma una serata al teatro Toselli con un concerto a cura del Conservatorio G.F. Ghedini di Cuneo. Igresso libero, fino ad esaurimento posti.