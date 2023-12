A Cuneo torna percorribile lo scalone Bellavista

Lo Scalone Bellavista torna da oggi ad essere percorribile. I lavori di recupero dello scalone Bellavista, chiuso nei mesi scorsi per una serie di interventi di riqualificazione, devono ancora essere conclusi, ma al momento le basse temperature impediscono di completare alcune finiture e lavorazioni.

Per non prolungare i disagi ai pedoni per l’accesso ai parcheggi e in considerazione del fatto che sussistono le condizioni di sicurezza (pavimentazione completata, corrimano tinteggiato, illuminazione attiva), è stata valutata come opportuna la riapertura del passaggio, anche in considerazione dell’approssimarsi del periodo natalizio, durante il quale si registra un più intenso utilizzo dello scalone.