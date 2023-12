Un successo la “Grande Festa di Leva del 1973” nei Comuni di Dronero, Busca e Caraglio [FOTO E VIDEO]

Sabato sera 25 novembre, è stata una serata indimenticabile per oltre centocinquanta giovani cinquantenni provenienti dai comuni di Dronero, Busca e Caraglio. La grande festa di leva del 1973 ha riunito amici di lunga data per una cena memorabile.

La serata è iniziata con un tocco di spiritualità, con i partecipanti che si sono riuniti nelle rispettive parrocchie alle 18:30 per partecipare alla messa. Successivamente, l'atmosfera si è riscaldata con un aperitivo nei vari bar dei paesi, dove le risate e le storie condivise hanno gettato le basi per una serata straordinaria.

Il cuore della festa è stata la cena che ha raccolto i giovani cinquantenni dei 3 comuni. L'evento ha rappresentato un'opportunità unica per rafforzare legami di vecchia data e creare nuovi ricordi.

La serata è stata impreziosita da spettacoli di ballo e performance di mangiafuoco, aggiungendo una nota di spettacolo e divertimento. Alle 23:15 è iniziata la grande serata di musica, con il famoso Gigi L'Altro Show, anch'esso della leva del '73, che ha fatto rivivere i migliori successi degli anni '70, '80, '90 e 2000. L'energia positiva ha invaso la sala, con tutti i presenti che hanno ballato e cantato al ritmo delle hit indimenticabili.

Per rendere la serata ancora più memorabile, è stato attivato un servizio di open bar, garantendo a tutti i partecipanti una vasta selezione di bevande per accompagnare la notte di festa.

La festa è giunta al termine intorno alle 3:30 del mattino, con i partecipanti che si sono congedati con la promessa di mantenere viva questa tradizione di leva. Un sentito ringraziamento va ai comitati organizzativi dei comuni di Dronero, Busca e Caraglio per il loro impegno e per l'ottima organizzazione che ha reso possibile questo evento straordinario.

Questa generazione di cinquantenni ha dimostrato che, nonostante il passare del tempo, l'amicizia e la gioia delle attività semplici come giocare a pallone o andare in bici possono ancora unire le persone. La serata è stata una celebrazione di connessioni autentiche e di un'età in cui la vita scorreva a un ritmo diverso, un momento di riscoperta delle radici e di apprezzamento per le esperienze che li hanno plasmati.

La festa del 1973 è stata non solo un viaggio nel passato, ma anche un caloroso abbraccio al presente e al futuro di un'amicizia che continua a crescere.