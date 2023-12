Incidente nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 29 novembre, lungo la Strada Statale 20, dove per cause in corso di accertamento un’auto si è ribaltata nel tratto di fronte all’aeroporto di Levaldigi, in territorio di Savigliano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del servizio regionale di emergenza 118, i Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontari di Fossano e i Carabinieri per la regolazione del traffico e i rilievi del caso.