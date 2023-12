L'ex Chiesa di Santo Stefano, dopo la riapertura, diventa culla per le opere di Caravaggio e dei maestri del Barocco

L'ex chiesa di Santo Stefano a Mondovì Breo si prepara ad ospitare una grande mostra-evento dedicata a “I Grandi Maestri del Barocco e Caravaggio”.

L'esposizione, nei rinnovati spazi della chiesa dove è da poco terminata la mostra su Agide Noelli, permetterà al visitatore di immergersi completamente nello stile Barocco, cogliendo e apprezzando la genialità di artisti che hanno ridefinito il concetto di bellezza nel XVII secolo.

Protagonista assoluta della mostra sarà l’iconica “Maddalena in Estasi” di Michelangelo Merisi, alias Caravaggio, un capolavoro che incanta per la sua drammaticità e maestria pittorica, ma la bellezza del Barocco sarà raccontata attraverso opere straordinarie di artisti del calibro di Rubens, Ribera, Giordano, Preti, Reni, Van Dyck, Da Cortona, Suttermans, Dolci, Furini e Sirani ognuno con la propria interpretazione dell’estetica

La mostra, organizzata da Piemonte Musei e curata da Pierluigi Carofalo, docente di Teoria e Storia del restauro presso la Scuola di Specializzazione in Beni Storico Artistici dell’Università di Siena e sono redattore responsabile della rivista di “Valori Tattili. Rivista di Storia delle Arti” ed esperto di Caravaggio, aprirà al pubblico il 14 dicembre e sarà visitabile fino al 1° maggio 2024.

ORARI E BIGLIETTI

Lunedì/ Martedì/ Mercoledì: chiuso

Giovedì- Venerdì: 15 - 19

Sabato - Domenica: 10 - 20

Orari Festività

Domenica 24 dicembre: 10 - 14

Lunedì 25 dicembre: 15 - 19

Da martedì 26 dicembre a domenica 30 dicembre: 10 - 20

Domenica 31 dicembre: 10 - 14

Lunedì 1° gennaio: 15 - 19

Da martedì 2 gennaio a domenica 7 gennaio: 10 - 20

Domenica 31 marzo 15 - 20

Lunedì 1^ aprile 15 - 18

Giovedì 25 aprile: 10- 20

Venerdì 26 aprile: 10 - 19

Sabato 27 aprile: 10- 20

Domenica 28 aprile: 10 - 20

Lunedì 29 aprile: 10 - 19

Martedì 30 aprile: 10 - 19

Mercoledì 1 maggio: 10 - 20

Biglietto open: 12 euro, non ha una data o un orario di visita predefiniti. Può essere acquistato e utilizzato in qualsiasi momento durante il periodo di validità (maggiore flessibilità); Scuole: 4 euro. Gratuito per insegnante accompagnatore. Gratuito: bambini under 6, disabili

Biglietto intero: 10 euroBiglietto ridotto (1): 8 euro, Over 65, Giornalisti (iscritti all'Ordine), Insegnanti, Guide Turistiche, CONVENZIONI* e Accompagnatori disabili * MUSEO DELLA CERAMICA - MUSEO DELLA STAMPA - TORRE CIVICA - ACI SYC

Biglietto ridotto (2): 6 euro, Gruppi (min 10 persone - max 25 persone), Under 18, Studenti universitari, Abbonamento Musei, Carta Giovani Nazionale,CONVENZIONI**

** SKI PASS - PRATO NEVOSO - SANTUARIO DI VICOFORTE