Concerto per violino, violoncello e pianoforte: al Ghedini il Trio Davidoff

Lunedì 4 dicembre alle ore 20.30 il Trio Davidoff, composto da Sergey Galaktionov al violino, Andrea Cavuoto al violoncello e Francesco Cipolletta al pianoforte si esibisce nella Sala “Mosca” del Conservatorio Ghedini (via Roma 19) in un concerto nel quale verranno proposti brani di Dvořák, Rachmaninov e Brahms. La partecipazione è gratuita.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di tre composizioni pressoché coeve tra loro, risalenti alla parte finale del XIX secolo: il Trio n.3 in fa minore, op.65 composto da Antonín Dvořák nel 1883, il Trio élégiaque n.1 in sol minore di Sergej Rachmaninoff del 1892 e il Trio n.2 in do maggiore, op.87 composto da Johannes Brahms nel 1882.

Sergey Galaktionov è primo violino stabile dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino dal 2003, solista della Filarmonica di Mosca e tra i fondatori della Mahler Chamber Orchestra ed è docente di Violino al Ghedini.

Andrea Cavuoto, già primo violoncello presso numerose Istituzioni in Italia e all’estero, svolge un’intensa attività cameristica e come solista si è esibisce in Europa e in America Latina. È docente di ruolo presso il Conservatorio di Cuneo, dopo aver insegnato in diversi Conservatori italiani anche in veste di docente ospite.

Francesco Cipolletta è docente di Pianoforte Principale al Conservatorio Ghedini di Cuneo e ha suonato come solista con l’Orchestra del Teatro alla Scala, l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano, l’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI di Torino e molte altre