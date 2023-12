Anche quest'anno a Govone torna il Magico Paese di Natale

Dopo il successo delle scorse edizioni, anche quest’anno il Magico Paese di Natale aspirerà nuovamente a qualificarsi tra i migliori mercatini natalizi vincitori del contest “European Best Christmas Markets 2024”, ideato dall’organizzazione di promozione turistica internazionale European Best Destinations nata a Bruxelles nel 2009 con l’obiettivo di promuovere ed incentivare il turismo e la cultura in tutt’Europa, in collaborazione con oltre 300 uffici del turismo locali e la rete EDEN creata dalla Commissione europea.

MAGICO PAESE DI NATALE: NELLA TOP TEN DEGLI EUROPEAN BEST CHRISTMAS MARKETS 2023

Il Magico Paese di Natale, con alle spalle ben quattro nomination, ad oggi è l’unica manifestazione natalizia in Italia a essere entrata nella “Top Ten” dei migliori mercatini d’Europa secondo la classifica di European Best Destinations. Titolo che, oltre a promuovere a livello internazionale la manifestazione grazie alla copertura mediatica che le destinazioni turistiche vincitrici otterranno, conferma i dati sull’affluenza turistica raggiunta lo scorso anno: si parla infatti di 500.000 persone con un coinvolgimento di oltre 2.700 strutture ricettive e 11.000 operatori turistici.

“Per noi del Magico Paese di Natale, partecipare al contest “Best Christmas Market” è una grandissima opportunità” – ha dichiarato Pier Paolo Guelfo, organizzatore della manifestazione – “Qualificarci tra le migliori manifestazioni natalizie d’Europa non rappresenta solo una nota di merito bensì il raggiungimento degli obiettivi per cui la manifestazione è stata pensata, far vivere un’esperienza unica, capace di coinvolgere turisti di tutte le età e valorizzare il settore turistico dell’intero territorio piemontese”.

PER VOTARE IL MIGLIOR MERCATINO D’EUROPA? BASTA UN CLICK

Ogni anno il portale European Best Destinations seleziona e promuove 20 destinazioni natalizie europee attraverso un contest online che coinvolge direttamente i turisti durante la fase della votazione, al fine di determinare una classifica autentica basata direttamente sull’esperienza personale e le suggestioni di ogni singolo viaggiatore.

I turisti da tutto il mondo avranno la possibilità di votare il proprio mercatino preferito per otto giorni, a partire dal 30 novembre fino al 7 dicembre semplicemente accedendo al portale European Best Destinations e selezionando il mercatino che più è stato capace di ricreare l’atmosfera immersiva e magica del Natale.

Al termine della votazione, sarà possibile scoprire la classifica dei 20 migliori mercatini natalizi d’Europa sia sul sito di European Best Destination che sui canali social ufficiali.

TORNA FINO AL 17 DICEMBRE “IL MAGICO PAESE DI NATALE”

Evento diffuso nel suggestivo territorio delle Langhe – Roero e Monferrato, il Magico Paese di Natale è giunto alla sua diciassettesima edizione. Anche quest’anno, a ricreare l’atmosfera tipica del Natale e far vivere ai visitatori un’esperienza unica saranno il suggestivo borgo di Govone, dove Babbo Natale ha la sua residenza nel Castello Reale, Asti con il celebre mercatino natalizio e San Damiano d’Asti che ospiterà il Presepe vivente. Un angolo di Piemonte dalla grande cultura e tradizione enogastronomica, il cui paesaggio è stato eletto Patrimonio dell’Umanità, dove per 6 weekend sarà possibile vivere lo spirito più autentico del Natale. I biglietti per partecipare alla manifestazione potranno essere acquistati sul sito www.magicopaesedinatale.com.