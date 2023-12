Ad Argentera l’addestramento degli alpini per la missione Nato Nordic Response 24” in Norvegia

“Sono orgogliosa di aver avuto ad Argentera la visita di una delegazione della Commissione Difesa della Camera, della quale sono vicepresidente, con i capogruppo di Fratelli d’Italia Paola Chiesa e di Forza Italia Roberto Bagnasco, per incontrare il 2° Reggimento Alpini”.

Con queste parole Monica Ciaburro - onorevole di Fratelli d’Italia e sindaco di Argentera - ha salutato il personale del 2° Reggimento Alpini - impegnato dal 13 novembre, insieme ad altre componenti della Brigata Alpina Taurinense - nella condotta dell’esercitazione “Silver Wind”, fase di addestramento propedeutica all’impiego del Reparto, nel 2024, nell’ambito dell’esercitazione NATO “Nordic Response 24” in Norvegia.

“I miei ringraziamenti - prosegue l’onorevole Ciaburro - vanno al Comandante delle Truppe Alpine dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Ignazio Gamba, in collegamento da Bolzano, insieme al Comandante della Brigata Alpina Taurinense, Generale di Brigata Enrico Fontana ed al Comandante del 2° Reggimento Alpini, Colonnello Massimiliano Fassero”.

Sono stati loro ad illustrare gli obiettivi addestrativi conseguiti dalle Truppe Alpine ed in particolare dal 2° Reggimento, in ambienti che per temperatura e clima, presentano condizioni assimilabili a quelle artiche, rientrando, in tale ambito anche il “Campo Alta Quota 2023” del Centro Addestramento Alpino di Aosta, condotto presso il Ghiacciaio del Gigante, Punta Helbronner, al quale hanno partecipato quattro Istruttori militari di Alpinismo al fine di testare materiali ed equipaggiamento che verranno impiegati nella “Nordic Response 24”. Il costante addestramento di specialità, nonché la continua ricerca di funzionali soluzioni addestrative e l’incremento dello spirito di Corpo delle Unità sono alla base della riuscita di qualsiasi attività addestrativa e operativa.

“Voglio esprimere la massima gratitudine agli alpini - ha concluso Ciaburro - oltreché mia personale, della Commissione Difesa, da parte di tutta la comunità. È stato un onore potervi avere ad Argentera per un addestramento così complesso e grazie davvero per lo spirito di servizio con cui siete ogni giorno al servizio della Nazione”.