Cominiciano i festeggiamenti per Santa Barbara per i vigili del Fuoco. Più di ottomila interventi nel 2023

Partono oggi, domenica 3 dicembre, le celebrazioni per Santa Barbara, la protettrice, tra le altre mansioni, dei vigili del Fuoco.

A Cuneo si è partiti questa mattina, dalle ore 9,30, con la mostra degli automezzi della Colonna Mobile in via Roma mentre dalle ore 15, sempre nella via della Città avrà luogo il saggio professionale con dimostrazioni di soccorso e Pompieropoli per i bambini.

Il clou della ricorrenza sarà celebrata domani, con alle ore 10, gli Onori ai Caduti dei Vigili del Fuoco presso la sede centrale del Comando e alle ore 11 la celebrazione della Santa Messa in Duomo. Alla manifestazione saranno presenti Sua Eccellenza il Prefetto di Cuneo Fabrizia Triolo oltre ad altre autorità civili e militari della provincia.

Nell’ultimo anno i vigili del fuoco hanno operato 8.409 interventi complessivi.

A livello numerico quelli più significativi rhanno riguardato gli incendi (1.723) seguiti da richieste per incidenti stradali (1.123), soccorso a persone (1.008), danni d’acqua (374) e dissesti statici (128).

In totale sono stati 2.540 le richieste per varie emergenze, principalmente fughe gas, ricerche persone, taglio di alberi pericolanti, apertura porte, soccorso persone.

“Un anno intenso - come dichiara il comandante provinciale Corrado Romano - per l’entità degli interventi effettuati. Inoltre molte unità del Comando di Cuneo hanno operato per le emergenze nelle regioni colpite da calamità per eventi meteorici avversi in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Toscana.”

"All’attività di soccorso tecnica - aggiunge - è strettamente affiancata l’importantissima azione di ‘prevenzione incendi’ e ’sicurezza sui luoghi di lavoro’. Quanto più è presente in modo qualificato l’attività di prevenzione tanto minore è l’incidenza dei sinistri sia in termini di proabilità di accadimento che in termini di danni conseguenti all’evento.”

Tra le attività di prevenzione incendi sono state evase 4.105 pratiche, 19 corsi esterni effettuati (con 245 lavoratori formati e 756 candidati sottoposti ad esame), 8 corsi interni. Importante anche l’attività di polizia giudiziaria che ha visto 67 sopralluoghi e 132 procedimenti sanzionatori.

Infine sono stati espletati nell’anno corrente 258 servizi di vigilanza in occasione di fiere, eventi, esposizioni, discoteche, teatri ecc.