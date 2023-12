Si accende il Natale nella Città delle Torri e come per magia “Albenga s’illumina d‘immenso”

Si accende il Natale nella Città delle Torri e come per magia, tra lo stupore dei tanti presenti, “Albenga s’illumina d‘immenso”, con luci, musica, opere d’arte proiettate su edifici storici e monumenti e perfino una torre parlante.

Oggi, sabato 2 dicembre, poco dopo le 17, Albenga ha dato il via all’intenso calendario di eventi che caratterizzeranno le festività ingaune fino al 7 gennaio, con l’accensione dell’albero di Natale e delle attesissime proiezioni architetturali. Novità di questo Natale 2023 è proprio la “torre parlante”, che si animerà tutti i giorni dalle 17 alle 21 per raccontare Albenga a grandi e piccini, mentre le proiezioni architetturali sono tornate ad abbellire le facciate di edifici e monumenti del nostro splendido centro storico.

Ma torniamo alla novità, ovvero il video mapping, una particolare forma di realtà aumentata che permette a una delle torri della città di “parlare e raccontare” quello che è Albenga. Largo Doria accoglie i visitatori con Elfi e una straordinaria ambientazione natalizia e sulla Cattedrale e su Santa Maria in Fontibus vengono proiettate splendide opere, alcune delle quali fornite dalla Diocesi di Albenga e Imperia. Anche quest’anno, inoltre, la torre di palazzo Peloso Cepolla è dedicata al sociale con la “colomba della pace” di Banksy, che riesce a trasmettere messaggi di denuncia molto chiari. In questo caso la colomba, simbolo di pace, è nel mirino. L’assessore agli Eventi Marta Gaia, nel presentare la rassegna di eventi, nei giorni scorsi ha infatti affermato: “Vogliamo dire ancora una volta ‘No’ a ogni guerra e ad ogni forma di violenza”.

Il pianoforte e la bellissima voce di Roberta Monterosso hanno dato il via a oltre un mese di eventi che renderanno il centro storico di Albenga ancora più spettacolare.

“Sono onorato di poter fare per la prima volta gli auguri alla mia città e ai miei concittadini – ha esordito il sindaco Riccardo Tomatis, dal palco allestito in piazza San Michele -. Il Natale è sempre un momento di grande coinvolgimento, è la festa dei bambini e proprio a loro abbiamo dedicato questo evento e le nostre proiezioni”.

“Il mio augurio è che gli adulti durante le feste di Natale diventino anche loro un po’ bambini e possano godere di quei momenti di semplice condivisione e soprattutto che possano donare il bene più prezioso, il tempo – prosegue il primo cittadino -. Oggi il tempo è una risorsa rara e le feste di Natale ci offrono l’opportunità di poter condividere del tempo con le persone che amiamo, ai propri figli, ai propri nipoti, ai genitori, ma anche con le persone che in questo momento sono in difficoltà. Proprio in questi frangenti è necessario pensare a chi è malato, a chi è ricoverato, a chi ha problemi di lavoro e a quelle comunità che stanno vivendo il dramma della guerra. Sulla torre di palazzo Peloso Cepolla potete vedere un’opera dell’artista Banksy. Un’immagine di grande significato e di grande forza: una colomba che si è dotata di un giubbotto antiproiettile. Il mio augurio è che finalmente un giorno questa colomba possa togliersi il giubbotto antiproiettile e volare libera nei cieli di tutto il mondo. Buon Natale”, conclude il sindaco Tomatis.