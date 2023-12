Dal passaggio dei tir alla guerra dell'acqua, nel silenzio assoluto del patron di Sant'Anna

A fine ottobre scorso le telecamere di Report sono tornate in Valle Stura, a distanza di due anni dal primo servizio, per vedere cosa fosse cambiato dopo un primo servizio nel quale la trasmissione condotta da Sigfrido Ranucci in onda la domenica sera su Rai 3.

Qualcosa è cambiato, ma solo in peggio. Sempre più traffico, sempre più inquinamento, sempre meno persone e negozi aperti. Non solo si attende la variante a Demonte, ma la situazione è drammatica anche ad Aisone. E preoccupa lo stato di salute del ponte dell'Olla. Nel servizio di Chiara De Luca il racconto e le immagini della devastazione di una valle ostaggio dei tir.

Un tema molto caro a Targatocn, che grazie a Report ha nuovamente raggiunto una platea nazionale. Nel servizio la giornalista incontra anche il cavalier Alberto Bertone, patron dell'Acqua Sant'Anna. Alle domande risponde con il silenzio. Su questo tema ma anche sul procedimento che vede imputato il management dell'azienda, quindi anche Bertone, che deve rispondere di diffamazione aggravata e turbata libertà di industria e commercio.

Il prossimo 22 dicembre si svolgerà infatti la terza udienza del processo che vede contrapposte proprio Acqua Sant'Anna e Acqua Eva.

La querela presentata da quest'ultima, costituitasi parte civile, è legata ad un articolo firmato ‘redazione’ e pubblicato il 18 aprile 2018 sul sito web www.mercatoalimentare.net .

QUI IL SERVIZIO DI REPORT