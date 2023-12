Tre, due, uno, click: a Fossano l'accensione delle luminarie si trasforma in una festa cittadina [FOTO E VIDEO]

Fossano ieri, domenica 3 dicembre, ha dato il via al Natale, con le numerose esposizioni di presepi, lo spettacolo degli sbandieratori e l'accensione dell'albero sul bastione nord e delle luminarie lungo la via Roma.

Alle 16,40 in punto il folto gruppo degli storici sbandieratori accompagnato dai musici agli ottoni ed alle percussioni hanno dato grande spettacolo nel segmento estremo di via Roma di fronte all'altare dei caduti, dove da qualche giorno la Pro Loco cittadina aveva allestito l'albero di luci e la casetta di Babbo Natale.

Il sindaco Dario Tallone ha inteso ribadire la bellezza della visita della città, non solo sotto Natale, e la opportunità di utilizzare per le spese di fine anno i negozi di vicinato: "Fossano è tutta bella, tutto l'anno. Oggi, con la riapertura del Salice Vecchio e con i prossimi interventi sul Castello degli Acaja e sul Municipio diventerà, se possibile, ancora più bella. La rete dei commercianti fa la sua parte per questo ed è necessario che tutto noi li sosteniamo!".

Il primo cittadino ha poi lanciato una stoccata politica: "Sembra che all'Unione Europea stiamo tentando di "toglierci il Natale, per tradurlo a semplice "festa d'Inverno" con la contrapposizione della Pasqua, che diventerebbe "festa di Primavera". Qui, per me, per noi, sarà sempre Natale!".