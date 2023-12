Consigli e trucchi per ottenere le migliori offerte di Booking.com

Ho sempre amato il layout e la facilità d'uso di Booking.com. Dopo aver trascorso quattro mesi in giro per l'Indonesia con la mia famiglia e aver prenotato una nuova sistemazione con qualche giorno di anticipo, Booking.com è diventato il nostro motore di ricerca di alloggi preferito! Li abbiamo provati tutti e abbiamo sempre concluso con il miglior prezzo tramite Booking.com. Ecco i semplici suggerimenti e trucchi di booking.com che abbiamo utilizzato per ottenere le migliori offerte.

Richiedi il tuo bonus di iscrizione

Se sei nuovo a utilizzare Booking.com e non hai ancora aperto un account, cosa stai aspettando? Iscriviti subito e inizia a risparmiare sulla tua prima prenotazione di qualsiasi tipo.

Diventa un genio delle prenotazioni!

Aderirai automaticamente al programma fedeltà di Booking se prenoti e completi 2 soggiorni entro 2 anni. Come genio di livello 1 riceverai uno sconto del 10% su alcune proprietà.

Se prenoti e completi 5 soggiorni entro 2 anni diventerai un genio di livello 2. Questo sbloccherà fino al 15% di sconto su alcune proprietà e altri vantaggi, come colazioni gratuite e upgrade.

Scarica l'app

C'è un'ovvia comodità nell'avere tutto in un unico posto nel palmo della tua mano! È un processo senza carta e i dettagli sono così facili da accedere su questa app super user-friendly. Come bonus aggiuntivo, tuttavia, alcuni sconti su determinate proprietà sono offerti solo se prenoti tramite l'app.

Dopo aver prenotato una struttura tramite l'app di Booking.com, puoi anche scaricare una guida offline della città direttamente sul tuo telefono. Includono attrazioni, consigli, i migliori ristoranti e una mappa personalizzata!

Prenotare in anticipo

La maggior parte delle strutture su Booking.com offre la cancellazione gratuita fino a un paio di giorni prima della data di arrivo. Questo è fantastico perché puoi assicurarti un buon affare anticipato anche se non hai completamente deciso l'organizzazione del tuo viaggio. Basta prenotarlo (soprattutto se hai intenzione di visitare un luogo popolare durante le vacanze scolastiche) e poi cancellarlo in seguito, se necessario. Detto questo, abbiamo anche visto incredibili offerte last minute su proprietà un paio di giorni prima del viaggio! Tienili d'occhio la settimana prima delle date del viaggio e, se necessario, annulla il soggiorno prenotato in precedenza.

Garanzia di corrispondenza del prezzo

Booking.com ti offre una garanzia di corrispondenza del prezzo fino a 24 ore prima della data di check-in. Tutto quello che devi fare è effettuare la tua prenotazione e quindi fare clic su "Ho trovato questa stanza più economica altrove?" opzione sulla tua pagina di conferma o nella sezione "Visualizza tutte le prenotazioni" sul tuo account.

Dovrai fornire un link all'offerta che dimostri che tutte le condizioni sono le stesse della tua prenotazione. Se tutte le condizioni sono soddisfatte, Booking.com ti invierà un rimborso.

Non dimenticare di utilizzare questo suggerimento mentre ti avvicini al viaggio prenotato. Controlla i prezzi direttamente in hotel e su altri siti di prenotazione qualche giorno prima del tuo viaggio, per vedere se ci sono offerte speciali intorno alle quali puoi utilizzare per ottenere un rimborso da Booking.com.

Sii flessibile con le date

Prima di prenotare i voli, cerca su Booking.com le date che ti interessano. Se nella parte superiore dello schermo viene visualizzata una barra che dice "I prezzi potrebbero essere più alti del solito per le date selezionate", Booking.com lo farà suggerisci altri giorni intorno a quelli che hai selezionato che sono più economici.

Se selezioni quelle date e la barra si apre di nuovo, controlla di nuovo per prezzi ancora più convenienti!

Usa la vista mappa

L'ultimo dei nostri suggerimenti e hack di Booking.com è cercare le proprietà in base alla loro posizione su una mappa. Il sito Web ti consente di farlo ed è un ottimo modo per determinare quali proprietà sono più vicine alle aree in cui prevedi di trascorrere la maggior parte del tuo tempo. Una proprietà più economica potrebbe essere molto più lontana dal centro della città e se devi considerare nei costi dei taxi per andare e tornare dalla proprietà, i risparmi derivanti dalla proprietà più economica potrebbero non valerne la pena!