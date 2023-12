Savigliano: il Primario di Pediatria Basso nel direttivo regionale SIP

La dottoressa Basso dal 2004 al 2018 ha svolto il ruolo di dirigente medico presso la Oncoematologia Pediatrica e Centro Trapianti di Midollo del Presidio Infantile Regina Margherita diretto dalla prof.ssa Franca Fagioli. Tra il 2015 e il 2018 ha ottenuto un comando interaziendale tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria Città della Salute e della Scienza e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Maggiore della Carità di Novara con la finalità di strutturazione dello Spoke di oncoematologia pediatrica in tale sede.

La struttura di Pediatria dell’ospedale di Savigliano è Spoke, in rete con il Regina Margherita per l’oncoematologia per la provincia di Cuneo.