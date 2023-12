A quasi 48 ore di distanza nessuna traccia della coppia di escursionisti di Cuneo

Sono riprese questa mattina all'alba le operazioni di ricerca dei due escursionisti dispersi da domenica 3 dicembre tra le montagne sopra Bagni di Vinadio.

Sono ormai passati quasi due giorni dall'allarme lanciato dai famigliari della coppia, marito e moglie di Cuneo, Fabrizia De Lio e Roberto Meo Colombo.

Gli esperti in ricerca dispersi del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno deciso di concentrare le perlustrazioni nella zona di Collalunga a oltre 2500 metri di quota. Una squadra è già partita a piedi, ma si attende il supporto degli elicotteri per il trasporto in quota di altre squadre dato che raggiungere l'area a piedi richiede molto tempo.

Al momento le basi piemontesi del Servizio Regionale di Elisoccorso e dei Vigili del Fuoco sono chiuse per nebbia, ma le condizioni meteo in quota sono buone. Nel frattempo la Guardia di Finanza sta inviando in loco Volpe501, un elicottero con a bordo la tecnologia Imsi Catcher, che consente di rilevare la presenza di un telefono cellulare anche in assenza di segnale telefonico.

L'elicottero della GDF è partito dalla Lombardia, da Venegono, nella provincia di Varese. Il volo, in questo caso, non è ostacolato dalla fitta nebbia che sta interessando l'aeroporto di Caselle e che impedisce agli elicotteri di soccorso di decollare.

Seguiranno aggiornamenti.