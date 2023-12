Investi nel tuo futuro. Dopo la terza media scegli AFP Azienda Formazione Professionale

Il mondo del lavoro è in costante evoluzione e l'acquisizione di competenze professionali è più cruciale che mai. La formazione professionale rappresenta il trampolino di lancio per un futuro di successo, aprendo porte e opportunità in un panorama sempre più competitivo.

Per le ragazze e i ragazzi in uscita dalla terza media, Afp propone sei percorsi di studio:

Sede di Dronero

Sede di Cuneo

Sede di Verzuolo

Terminati i tre anni di studio, Afp mette a disposizione tre tipologie di diploma professionale: Tecnico dell'acconciatura (sede di Cuneo) abilitante per la professione di Acconciatore; Tecnico per l'automazione industriale - Programmazione e manutenzione (sede di Dronero); Tecnico riparatore dei veicoli a motore - Manutenzione e riparazione di parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici e di pneumatici (sede di Verzuolo) abilitante per le sezioni Meccatronica, Carrozzeria e Gommista.

Studio e competenze: il binomio vincente

Lo studio non è solo un percorso accademico, ma un investimento su sé stessi. La formazione professionale va oltre la mera acquisizione di conoscenze: è il processo attraverso il quale si plasmano competenze pratiche, rendendo allieve e allievi pronti per affrontare le sfide del mondo del lavoro.

La chiave per il successo: preparazione al mondo del lavoro

La preparazione al mondo del lavoro è un elemento fondamentale della formazione professionale. Le sedi della nostra scuola sono concepite come ambienti accoglienti e stimolanti, dotati di attrezzature all'avanguardia che replicano l'ambiente lavorativo reale. Inoltre, grazie a una solida collaborazione con aziende leader del settore, che contribuiscono con la loro esperienza alla co-progettazione dei contenuti professionalizzanti, ci impegniamo a creare una connessione diretta tra l'apprendimento in aula e le esigenze del mercato del lavoro.

Guidati da professionisti e tutor esperti

I nostri studenti non sono soli nel loro percorso formativo. A guidarli professionisti del settore e tutor esperti, pronti a condividere le proprie esperienze e a offrire un supporto personalizzato. La nostra missione è far crescere talenti, sviluppando le abilità richieste dalle aziende di oggi e di domani. Inoltre, riconosciamo l'importanza della tecnologia nell'istruzione. Il tablet è lo strumento didattico per eccellenza. Dalla classe prima, ciascun studente, ha a disposizione uno strumento versatile per seguire le lezioni, approfondire gli argomenti e accedere a risorse educative online. La connessione costante con il mondo digitale riflette la realtà delle moderne dinamiche di lavoro.

Costruire competenze: il nostro impegno, il tuo successo

Afp si impegna a fornire una formazione professionale di alta qualità, preparando gli studenti a essere leader nei rispettivi settori. L'importanza dello studio, l'acquisizione di competenze, la preparazione al mondo del lavoro e la tecnologia integrata sono i pilastri su cui basiamo la tua crescita professionale.

Il tuo futuro inizia qui, con noi. Investi nella tua formazione e costruisci un percorso di successo che ti porterà oltre le tue aspettative.

Per maggiori informazioni:

https://www.afpdronero.it

Sede di Dronero

0171.918027

segreteria.dronero@afpdronero.it

alessandra.bonarelli@afpdronero.it

Sede di Cuneo

0171.693760

segreteria.cuneo@afpdronero.it

andrea.devoto@afpdronero.it

Sede di Verzuolo

0175.86471

segreteria.verzuolo@afpdronero.it

lara.reineri@afpdronero.it