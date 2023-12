All’ospedale di Verduno arrivano i clown di Arcobaleno VIP ed è subito... musica

Natale in ospedale non è bello per nessuno, ma soprattutto per i bambini e gli anziani. A strappare loro un sorriso ci penseranno i clown di Arcobaleno VIP Alba Bra, pronti ad invadere i reparti del nosocomio “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno, portando allegria, gioia e… musica.