Dario Fabbri, tra i massimi esperti di geopolitica, questa sera a Cavallermaggiore

Già lecturer presso il master in relazioni internazionali della Iulm di Milano, Dario Fabbri è tra i massimi esperti di geopolitica e volto noto della tv. È direttore della rivista “Domino” e direttore della scuola di Domino. Ha tenuto seminari in strategia e tattica delle potenze al board di Microsoft Usa. Ha insegnato narrazione geopolitica presso la Scuola Holden di Torino. Ha scritto di geopolitica per Conflits, rivista francese di geopolitica, e per Gnosis, rivista italiana di intelligence. In passato ha firmato commenti per il supplemento italiano de The International Herald Tribune.



A Cavallermaggiore presenta la sua ultima fatica letteraria “Geopolitica umana. Capire il mondo dalle civiltà antiche alle potenze odierne” (Gribaudo Editore) in dialogo con il giornalista del Fatto Quotidiano Davide Grasso. Ingresso libero fino ad esaurimento posti