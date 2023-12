Domenica torna il Babbo Natale 'motorizzato' a Magliano Alfieri

Domenica 10 dicembre sulle strade di Magliano Alfieri torna a sfrecciare la Babbo Natale Mobile guidata dall’Elfo Mirtillo per la seconda puntata di 'Natale al Castello Alfieri'.

Dopo il grande successo di pubblico di domenica 3 dicembre, le bancarelle invaderanno nuovamente il centro storico del paese roerino, circondando il maniero seicentesco e il programma dedicato soprattutto ai più piccoli comincerà fin dal mattino, alle ore 10, con il ritiro delle letterine indirizzate a Babbo Natale e la consegna dei primi doni.

Alla stessa ora concerto della Banda Musicale Maglianese e laboratori “Pizzi all’uncinetto” del progetto Scaldacuore.

Nel pomeriggio la magia dei giochi con 'C’era una volta', animazione per grandi e piccini, laboratorio di addobbi in gesso per bimbi dai 5 ai 12 anni e alle 16.30 Concerto di Natale del Magliano Alfieri Classic Festival, con Maestri&Allievi in un 'ensamble' spettacolare.

Bevande calde, dolci e vin brulè offerti dalla locale e attivissima Pro Loco e stand della Protezione Civile a disposizione per promuovere nuove adesioni di cui il sodalizio maglianese ha necessità.

Il Natale al Castello di Magliano Alfieri saluterà con gli auguri di buone feste tutti i partecipanti al tramonto.