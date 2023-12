Roberto Spigonardo è "Atleta dell'Anno UNVS" 2023

Tanto attese, quanto meritati i tanti riconoscimenti che Venerdì 01 Dicembre nel corso di un simpatico ed apprezzato ritrovo conviviale nel cuore delle Langhe in quel di Novello, alla Locanda del Nocciolo, hanno visto assegnare dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport Sezione di Bra a figure legate al mondo sportivo dando risalto ad impegno e determinazione con un sano abbinamento a valori etici e morali.

Presente un nutrito parterre de rois di autorità e dirigenti sportivi ed associativi: hanno infatti reso onore con la partecipazione il Sindaco di Bra Gianni Fogliato unitamente all'Assessore Luciano Messa ed al Coordinatore Ufficio Educazione Fisica MI Cuneo Marita Giubergia.

I momenti saglienti della serata son stati coordinati e commentati in particolare dal Segretario UNVS Nazionale Prando Prandi giunto appositamente da Trieste e dal Presidente Giuseppe Gandino che più e più volte ha significato in modo forte l'importanza a dar concretezza a progetti di utilità sociale e comunitaria al fianco di realtà associative del terzo settore, un utile occasione per moltiplicare i risultati pianificati ed attesi vista una mission caratterizzante nel ruolo di Associazione di Promozione Sociale.

L'incontro ha visto in apertura la nomina di due nuovi Ambasciatori UNVS che nonostante la giovane età hanno saputo esprimere caratteristiche sportive ed umane d'eccellenza grazie a risultati, correttezza e fairplay: ecco allora che Francesca Carnevale (disciplina twirling / società ASD New Twirling Bra ed ASD Twirling Carrù) e Marco Vitale (ASD Centro Judo Carnebianca) saranno i nuovi portacolori dell'Unione abbracciando in ambito agonistico i principi ed i valori che caratterizzano la realtà benemerita del CONI.

Nel corso della serata una bella sorpresa: Elia Brizio già campione italiano under 20 di windsurf ed Ambasciatore UNVS 2022 porterà con orgoglio sulla vela il simbolo dell'UNVS unitamente a quello di AIDO Piemonte dando così visibilità ed immagine ad un binomio associativo indubbiamente vincente.

Particolarmente significativa la consegna del premio "Veterano Prestigioso 2023" a Ferruccio Bianco che "a 50 anni suonati" (questo il Suo commento) è arrivato allo sci alpinismo ed alla corsa con risultati che l'UNVS Sezione di Bra ha voluto dar risalto perché significativi e non per tutti tanto da essere d'esempio ai giovani nel mettersi sempre in gioco senza mai mollare: un esempio di costanza e determinazione con indubbie caratteristiche fisico atletiche che ha portato a tutto tondo a meritare il premio assegnato.

Momento clou del ritrovo annuale l'ufficializzazione del nuovo Atleta dell'Anno 2023, un premio prestigioso fortemente voluto dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport ed assegnato dalla Sezione di Bra per le mani del Segretario Prando e del Presidente Gandino a Roberto Spigonardo già Campione Italiano nel 2022 nei 50 e 100 di nuoto pinnato con la Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee e soprattutto recente Campione del Mondo in ben 5 "categorie": 25, 50, 100, 200 metri e staffetta 4x50 risultati ottenuti a Lignano Sabbiadoro sotto la guida del tecnico Alessandro Teja.

Per volontà del Consiglio Direttivo un "pensiero" è stato consegnato ai soci/dirigenti UNVS Sezione di Bra Rosangela Tibaldi, Nicolò Lamberti, Giuseppe Sibona e Gianfranco Vergnano con la squadra AIDO, presente "in forze" alla serata che ha voluto ringraziare gli artisti Francesca Semeraro e Giovanni Botta autori di opere artistiche d'indubbio livello utili a sensibilizzare ad un gesto generoso, d'amore qual'è "il dono".