Villanova Mondovì "accende il Natale" con un pomeriggio di festa

La mostra dei presepi nella Grotta dei Dossi in una passata edizione

Venerdì 8 dicembre a Villanova Mondovì va in scena “Accendiamo il Natale”, manifestazione che, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza San Lorenzo, dà ufficialmente il via alle festività natalizie del paese.

Il pomeriggio di festa avrà inizio alle 16.30 nella Biblioteca Civica “Gallo Orsi” con la premiazione della 23ª edizione del concorso “Presepe in Grotta”.

Seguirà il trasferimento in piazza San Lorenzo dove, dopo l’accensione dell’albero in programma alle 17.15, i ragazzi delle classi 4 e 5° della Primaria di Villanova eseguiranno alcuni canti natalizi insieme al coro “Una voce per Giulia”.

Si potrà inoltre gustare una tazza di cioccolata calda insieme alla merenda preparata dalle famiglie dell'Oratorio e si potranno ammirare da vicino alcuni presepi della nuova edizione di “Presepe in Grotta” a cui tutti possono partecipare (Info: grottadossi@libero.it).

“Siamo particolarmente felici di riprendere un evento che mancava da anni – commenta l’assessore Giacomo Vinai. – Accendere l’albero di Natale in paese è come accenderlo nelle nostre case e ci fa sentire ancor di più una famiglia e una comunità unita. Un pomeriggio di festa che è possibile soltanto grazie alla collaborazione di tante persone e, a tale riguardo, desidero ringraziare l’assessora Chiara Bongiovanni, la direttrice della corale Romina Ambrogio, Cosimo Barberis dell’associazione turistico-culturale Grotta dei DDossi, la parrocchia di San Lorenzo e Santa Caterina e le famiglie dell’oratorio per la loro disponibilità.".