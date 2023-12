Ennesima aggressione in carcere a Cuneo: 15 giorni di prognosi per tre poliziotti penitenziari

Ennesima aggressione ai danni di agenti della Polizia Penitenziaria in servizio presso il carcere Cerialdo di Cuneo. A denunciarla è ancora una volta il sindacato. Secondo la UilPa Polizia Penitenziaria di Cuneo tre poliziotti penitenziari sarebbero infatti dovuti ricorrere alle cure del locale nosocomio in seguito all’aggressione messa in atto ai loro danni da un ristretto di nazionalità marocchina.

All’invito a rientrare in cella, il detenuto avrebbe aggredito un primo agente, colpendolo con un pugno tra mento e collo. Nel tentativo di riportare l’uomo alla calma altri due poliziotti si sarebbero fatti male, uno alla schiena cadendo a terra, l’altro a una spalla. Gli agenti sono dovuti ricorrere alle cure dell’ospedale, da dove sarebbero poi stati dimessi con una prognosi di 15 giorni.

Da qui la denuncia del sindacato, per bocca di Diego Bottin: "Stiamo perdendo uomini a forza di aggressioni e nessuno interviene, siamo abbandonati! Chiediamo ai vertici del Ministero che ci venga dato l'uso del taser come per le altre forze dell'ordine. Siamo stanchi di questa situazione. Dobbiamo arrivare al morto? Troppe le aggressioni in danno di operatori penitenziari e il poliziotto inevitabilmente è esposto a fattori di rischio senza concreta possibilità di poter difendere la propria incolumità fisica".

"Sembra che il vero problema non si voglia affrontare – rincara la Uilpa con riferimento alle legittime denunce riguardanti le condizioni di vita dei detenuti –, giacché pare che si cerca di responsabilizzare soltanto chi ha l’onore di custodire persone detenute, probabilmente anche malate. Noi con ci stiamo più a questa guerra al massacro verso la Polizia Penitenziaria, accusata di essere il male di tutto il sistema carcere. E’ provato che la mancanza di sinergia tra chi è deputato a garantire le esigenze di sicurezza, rispetto a quei detenuti che hanno la necessità di cure sanitarie e la necessità di una vigilanza particolare, in strutture non idonee, sta innalzando pericolosamente il livello di aggressioni verso chi lavora nelle trincee penitenziarie".

Infine un appello alla politica regionale, al presidente Cirio e a tutti i politici provinciali: "Non lasciateci soli! Dove siete? Abbiamo bisogno di personale e sottoufficiali. Invitiamo il provveditore a un incontro urgente, ma non solo, invitiamo anche il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro a un incontro con gli agenti della polizia penitenziaria che tanto ha a cuore e cercare delle migliorie".