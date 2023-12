Intervento a Gottasecca per sistemare la frana sulla strada provinciale 102

Saranno i fondi del Pnrr Missione 2 per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico a permettere la realizzazione di opere di sostegno, drenaggi e regimazione delle acque di superficie nel comune di Gottasecca lungo la strada provinciale 102 in località Scaletta Uzzone.

Il progetto definitivo è stato approvato dal presidente della Provincia Luca Robaldo e ammonta a 550.000 euro, di cui 330.000 euro per lavori a base di gara (compresi gli oneri della sicurezza) e 220.000 euro per somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento prevede la demolizione del muro di sostegno esistente in pietra, la realizzazione di opera di sostegno della carreggiata stradale con fondazioni profonde e il ripristino della sede stradale. La progettazione è stata affidata allo studio Eng-Up di Cuneo.