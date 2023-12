Natale al Wellington di Paesana? Ecco il menù del pranzo del 25

Dopo una stagione estiva straordinaria, a livello di presenze, incassi e gratificazione da parte della clientela, ecco che Paesana può finalmente dire di aver riscoperto il piacere di pranzare o cenare al ristorante-pizzeria Wellington, di via Reinaud 20.

Un ritorno in auge dovuto non tanto alla titolare Patrizia Abate Daga - le sue capacità dietro ai fornelli e la passione per il suo lavoro non sono mai state messe in discussione- quanto ad un personale finalmente all’altezza, cordiale gioviale, ma nel tempo stesso capace di ridurre al minimo i templi d’attesa.