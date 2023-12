Negli ospedali Santa Croce e Carle i mercatini di Natale dell'associazione Donna per Donna

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.

***

Quest'anno, dopo una lunga sospensione, l'Associazione Donna per Donna di Cuneo torna a proporre il Mercatino di Natale.

Nel mese di dicembre, sino al 2019, l'Associazione ha sempre allestito un mercatino presso la Sala Mostre della Provincia dove venivano proposti manufatti e piccoli lavori natalizi realizzati grazie al lavoro e alla creatività di alcune associate e volontarie. Il mercatino purtroppo è stato sospeso a causa della pandemia da COVID 19 e poi non è più stato ripreso anche a causa della difficoltà nel reperire adeguati spazi.

Fortunatamente e con grande soddisfazione quest’anno riusciamo di nuovo a organizzarlo grazie alla disponibilità dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle che ha concesso uno spazio presso ciascuna delle due sedi, nel quale potranno essere esposti alcuni lavori.

Da lunedì 11 a venerdì 15 dicembre con orario 9/17 nell’area dell’ex giornalaio dall’ingresso di Via Coppino del S. Croce e nello spazio situato lungo il corridoio del Carle oltre il bar al piano terra, verranno allestiti dei tavoli con l’esposizione dei manufatti. Durante detto periodo sarà sempre presente un’associata che potrà fornire tutte le informazioni necessarie circa l'attività dell'Associazione.

Siamo molto contente di poter riprendere quella che ormai era un tradizione e ci teniamo a dire che – come per tutte le precedenti edizioni – tutto ciò che ricaveremo sarà interamente utilizzato per donazioni destinate all'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle presso la quale svolgiamo la nostra attività.

L'Associazione, per chi non la conoscesse, è nata nel 1999 ed offre supporto alle donne operate di tumore al seno; è formata da donne spinte dal desiderio di rendersi utili ad altre donne con la stessa patologia, condividendo con loro la propria esperienza. Non ha scopo di lucro ed è diventata un punto di riferimento importante per coloro che affrontano questo tipo di esperienza; le nostre volontarie sono presenti nei reparti di Ginecologia, Chirurgia Day Surgery, Senologia e Oncologia dell’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

Nell'ultimo anno sono state fatte le seguenti donazioni:

un compressore mammografico adatto alle pazienti con mammelle piccole

un mammotome per le biopsie di II° livello

arredi per la Psicologia ospedaliera ed il Trauma Center

Augurandoci che questa iniziativa incontri il favore di quanti – speriamo numerosi – vorranno venire a trovarci e a conoscerci, auguriamo di trascorrere in serenità le prossime Festività Natalizie.

La sede dell'Associazione è in via Meucci, 34 a Cuneo - www.donnaperdonnacuneo.it