Teatro solidale in dialetto della compagnia "El Fornel" ad Alba per un mammografo a Verduno

Sabato sera 17 gennaio alle ore 21 presso la Fondazione Ferrero di Alba, la compagnia "El Fornel" di Racconigi porterà in scena la commedia brillante in due atti dal titolo "Trove' na fomna en bijet per el paradis"di Oreste De Santis.

La serata sarà a ingresso libero e benefica a favore dell'associazione "Regala un sorriso" con lo scopo di raccogliere fondi e comprare e donare nel 2026 all'ospedale di Verduno un mammografo per le mamme e un ecografo per il pronto soccorso pediatrico.



Trovare una donna è un biglietto per il paradiso. Titolo che può portare a diverse interpretazioni. Per alcuni vuol dire rispettare il volere di una madre, per altri trovare la salvezza eterna. Per altri ancora, le donne sono in se un paradiso che ci rende felici e ci completa. Le storie di Nestu e Cesca Fisur e Bastian Chiabotto marito di Cesca, ci aiuteranno a dare la nostra personale interpretazione al titolo.

