Attualità | 16 gennaio 2026, 13:04

Anno nuovo, nuove opportunità per diventare volontario della CRI di Monesiglio

Lunedì 19 gennai, alle 20.30, la presentazione del nuovo corso

Anno nuovo, nuove opportunità per diventare volontario della CRI di Monesiglio

“Anno nuovo, vita nuova”: questa l’espressione che ogni anno, puntuale, torna a bussare alle nostre porte, recando con sé quella voglia di cambiamento e di rinnovamento, di cui a volte si sente la necessità.   

Quest’anno, in particolare, l’espressione è stata catturata e fatta propria dal Comitato territoriale di Croce Rossa di Monesiglio. Lo sprint e la voglia di fare, mai arrestata in questi decenni, è quest’anno ancora più forte! C’è quindi bisogno di un rinnovamento e di un potenziamento per continuare a garantire i servizi ad oggi già operativi e per questo, come primo passo dell’anno, viene proposto qualcosa non di nuovo, ma di fondamentale: attivazione di un nuovo corso di accesso per diventare Volontari di Croce Rossa Italiana.  

Il Comitato conta parecchi volontari che sono entrati nella Famiglia di Croce Rossa per svariati motivi: la necessità di “ricordare una persona amata” o di “continuare nello spirito che mi aveva trasmesso mio fratello” oppure ancora per la “voglia di fare qualcosa di concreto, visto che i volontari c’erano stati per la mia famiglia quando necessario”, raccontano alcuni di loro. Altri, invece sono diventati volontari “per puro caso”, perché “mi aveva spinto un amico a farlo”, oppure ancora, per i più giovani, dopo il “servizio civile che si è mutato in volontariato al 100%”.

Insomma, giovani o adulti, volontari da poco o dagli anni ’90, (o da ancora prima!), ognuno con la propria storia e le proprie motivazioni, per tutti essere in Croce Rossa ha pressoché lo stesso significato: “mettersi al servizio degli altri e del territorio con umiltà e dedizione”, “fare del bene per chi ne ha bisogno”, “crescere come persona” e “sentirsi fieri di sé senza volere nulla in cambio”.

Croce Rossa è anche “divertirsi” e “creare una seconda famiglia con persone con cui non avrei avuto niente a che fare” “condividendo valori importanti come l’umanità”.

Basta aver compiuto 14 anni e avere un po’ di curiosità di scoprire cosa davvero è Croce Rossa.

Di seguito, alcuni volontari provano a raccontarlo, ma comunque sei il benvenuto e la benvenuta lunedì 19 gennaio alle ore 20.30 presso sede di Monesiglio per laserata di presentazione e per ascoltare le testimonianze direttamente dalla voce di chi le ha vissute.

Per alcuni l’attività preferita è quella che viene subito in mente: ambulanza ed emergenza, per “l’ansietta di quando senti il telefono suonare e la gratitudine di chi assisti”, per “la vicinanza che si crea con le persone soccorse” magari anche riuscendo a “salvare qualche vita facendo la differenza”.

La C.R.I. però non è solo ambulanza, “anzi è molto di più”.

È “il sorriso dei bambini” che si specchiano dopo che hai truccato il loro viso al meglio che hai potuto, è la “fiaccolata a Solferino”, dove Croce Rossa ha avuto la sua origine, dove incontri volontari provenienti da tutta Italia,  con i quali “ti senti a casa anche a tantissimi chilometri da casa”, è l’aver aiutato “una famiglia di magrebini con tre bambini piccoli rimasti orfani del papà”, è la “soddisfazione sul volto di chi a fatica capisce la nostra lingua che riesce a dirti una semplice frase in italiano dopo alcune lezioni di corso”, è presenziare “tutti insieme all’ udienza papale”, è “formazione e riunioni con altri comitati che si rivelano ricchi di condivisione, di risate e di tanto apprendimento”. La C.R.I. di Monesiglio è anche “aiutare nel trasporto ad una visita un mio amico di vecchia data con i figli lontani e impossibilitato a guidare”.

 Tutto questo è Croce Rossa Italiana e Croce Rossa - comitato di Monesiglio, un servizio che sta in piedi grazie al volontariato, grazie al tempo di tante persone che hanno capito l’importanza della “presenza e dell’aiuto che la C.R.I. dà al nostro territorio”. Entrare in Croce Rossa, quindi, significa anche e soprattutto “mantenere un servizio per la comunità, usufruibile da tutti e per tutti e dunque anche per gli stessi volontari”.

Le attività e gli impegni sono tanti; anche noi siamo tanti, ma non siamo mai abbastanza: per essere al completo manchi TU!

Ti aspettiamo quindi LUNEDI’ 19 GENNAIO alle ore 20.30, presso la nostra sede C.R.I. (via Corsini, 12 – Monesiglio)!

Vieni a conoscerci di persona: risponderemo ad ogni tuo dubbio!

