Anno nuovo, nuove opportunità per diventare volontario della CRI di Monesiglio

“Anno nuovo, vita nuova”: questa l’espressione che ogni anno, puntuale, torna a bussare alle nostre porte, recando con sé quella voglia di cambiamento e di rinnovamento, di cui a volte si sente la necessità.

Quest’anno, in particolare, l’espressione è stata catturata e fatta propria dal Comitato territoriale di Croce Rossa di Monesiglio. Lo sprint e la voglia di fare, mai arrestata in questi decenni, è quest’anno ancora più forte! C’è quindi bisogno di un rinnovamento e di un potenziamento per continuare a garantire i servizi ad oggi già operativi e per questo, come primo passo dell’anno, viene proposto qualcosa non di nuovo, ma di fondamentale: attivazione di un nuovo corso di accesso per diventare Volontari di Croce Rossa Italiana.

Il Comitato conta parecchi volontari che sono entrati nella Famiglia di Croce Rossa per svariati motivi: la necessità di “ricordare una persona amata” o di “continuare nello spirito che mi aveva trasmesso mio fratello” oppure ancora per la “voglia di fare qualcosa di concreto, visto che i volontari c’erano stati per la mia famiglia quando necessario”, raccontano alcuni di loro. Altri, invece sono diventati volontari “per puro caso”, perché “mi aveva spinto un amico a farlo”, oppure ancora, per i più giovani, dopo il “servizio civile che si è mutato in volontariato al 100%”.

Insomma, giovani o adulti, volontari da poco o dagli anni ’90, (o da ancora prima!), ognuno con la propria storia e le proprie motivazioni, per tutti essere in Croce Rossa ha pressoché lo stesso significato: “mettersi al servizio degli altri e del territorio con umiltà e dedizione”, “fare del bene per chi ne ha bisogno”, “crescere come persona” e “sentirsi fieri di sé senza volere nulla in cambio”.

Croce Rossa è anche “divertirsi” e “creare una seconda famiglia con persone con cui non avrei avuto niente a che fare” “condividendo valori importanti come l’umanità”.

Basta aver compiuto 14 anni e avere un po’ di curiosità di scoprire cosa davvero è Croce Rossa.

Di seguito, alcuni volontari provano a raccontarlo, ma comunque sei il benvenuto e la benvenuta lunedì 19 gennaio alle ore 20.30 presso sede di Monesiglio per laserata di presentazione e per ascoltare le testimonianze direttamente dalla voce di chi le ha vissute.

Per alcuni l’attività preferita è quella che viene subito in mente: ambulanza ed emergenza, per “l’ansietta di quando senti il telefono suonare e la gratitudine di chi assisti”, per “la vicinanza che si crea con le persone soccorse” magari anche riuscendo a “salvare qualche vita facendo la differenza”.

La C.R.I. però non è solo ambulanza, “anzi è molto di più”.

È “il sorriso dei bambini” che si specchiano dopo che hai truccato il loro viso al meglio che hai potuto, è la “fiaccolata a Solferino”, dove Croce Rossa ha avuto la sua origine, dove incontri volontari provenienti da tutta Italia, con i quali “ti senti a casa anche a tantissimi chilometri da casa”, è l’aver aiutato “una famiglia di magrebini con tre bambini piccoli rimasti orfani del papà”, è la “soddisfazione sul volto di chi a fatica capisce la nostra lingua che riesce a dirti una semplice frase in italiano dopo alcune lezioni di corso”, è presenziare “tutti insieme all’ udienza papale”, è “formazione e riunioni con altri comitati che si rivelano ricchi di condivisione, di risate e di tanto apprendimento”. La C.R.I. di Monesiglio è anche “aiutare nel trasporto ad una visita un mio amico di vecchia data con i figli lontani e impossibilitato a guidare”.

Tutto questo è Croce Rossa Italiana e Croce Rossa - comitato di Monesiglio, un servizio che sta in piedi grazie al volontariato, grazie al tempo di tante persone che hanno capito l’importanza della “presenza e dell’aiuto che la C.R.I. dà al nostro territorio”. Entrare in Croce Rossa, quindi, significa anche e soprattutto “mantenere un servizio per la comunità, usufruibile da tutti e per tutti e dunque anche per gli stessi volontari”.

Le attività e gli impegni sono tanti; anche noi siamo tanti, ma non siamo mai abbastanza: per essere al completo manchi TU!

Ti aspettiamo quindi LUNEDI’ 19 GENNAIO alle ore 20.30, presso la nostra sede C.R.I. (via Corsini, 12 – Monesiglio)!

Vieni a conoscerci di persona: risponderemo ad ogni tuo dubbio!